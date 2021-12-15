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Yomiuri: в центральной части Японии столкнулись девять автомобилей

Пострадали пять человек, отмечает газета

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили травмы в результате крупного ДТП с участием девяти автомобилей, которое произошло в среду на территории префектуры Яманаси в центральной части Японии. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, часть из них находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции приступили к расследованию для выяснения обстоятельств произошедшего.

10 декабря в центральной японской префектуре Айти столкнулись около 20 автомобилей, пострадали 24 человека.

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