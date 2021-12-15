Адвокат антифашиста Сутуги заявила, что трое обвиняемых в его гибели скрылись от следствия

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Трое обвиняемых в причинении смерти активисту движения "Антифа" Алексею Сутуге, известному по прозвищу "Сократ", скрылись от следствия и суда после переквалификации их статьи на более мягкую. Об этом ТАСС рассказала адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы потерпевшего.

"После того, как всем обвиняемым изменили статью с ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц) на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), трое из них - Сайхан Адаев, Ибрагим Балиев и Аслахан Садаев - были отпущены под подписку о невыезде и скрылись от следствия и суда", - сказала Сидоркина. По словам адвоката, после этого их дело было выделено в отдельное производство, но активных следственных действий в их отношении не проводится.

"В настоящее время идет судебное разбирательство в отношении четвертого обвиняемого Ахмеда Гулоева. Он также находится под подпиской о невыезде, но посещает заседания суда по своему уголовному делу, которые проводятся в Мещанском суде Москвы. Последнее заседание, которое было назначено на 14 декабря, отложили в связи с неявкой свидетеля", - отметила Сидоркина.

Ранее сообщалось, что все четверо напавших на Сутугу являются приезжими из Чечни и Ингушетии.

Сутуга в августе 2020 года вступил в конфликт с сотрудниками магазина на Ольховской улице в центре Москвы. В результате завязалась драка между ним и несколькими приезжими с Кавказа. После нее Сутуга был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию, а позже умер в больнице. По делу были задержаны Адаев, Гулоев, Балиев и Садаев. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений).

30 сентября 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Сутугу к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, признав виновным по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 2 ст. 116 ("Нанесение побоев из хулиганских побуждений") УК РФ. По версии следствия, вечером 2 января 2014 года антифашист вместе с соучастниками напал на группу националистов в кафе "Сбарро" у станции метро "Октябрьская". Сам Сутуга утверждал, что пытался разнять внезапно возникшую драку и не знал никого из ее участников. После выхода на свободу Сутуга работал в журнале "Русская планета", независимой общественной организации "Институт "Коллективное действие", участвовал в спектаклях Театра doc.