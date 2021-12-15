Бизнесмена в Новосибирске отправили в колонию по делу о взятках в дорожной отрасли

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к двум годам и восьми месяцам исправительной колонии представителя двух строительных организаций, который дал взятку бывшему начальнику Территориального управления дорог региона Михаилу Чуманову. Об этом сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

23 декабря глава ТУАД Михаила Чуманова, его брата Игоря Листопада и представителей двух коммерческих компаний задержали по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

"Суд назначил подсудимому с учетом его личности, заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый вступил в сговор с бывшим начальником Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области для передачи последнему 5 млн рублей за лоббирование интересов дорожно-строительных компаний. После этого во втором полугодии 2020 года осужденный передал через посредника часть взятки в сумме 1 млн рублей, остальные денежные средства не были переданы по независящим от него обстоятельствам.

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года.