Задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой "Листвяжная" в Кузбассе

ТАСС, 15 декабря. Одного из собственников шахты "Листвяжная" в Кузбассе Михаила Федяева, возглавляющего холдинговую компанию "Сибирский деловой союз" (СДС), в составе которой работает шахта, задержали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания", - сказал собеседник агентства.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте "Листвяжная" и обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии. Также Бастрыкин указал следователям на необходимость изучения роли собственников шахты "Листвяжная" в произошедшей 25 ноября аварии.

"Листвяжная" работает в составе компании "СДС-Уголь", 50% акций которой принадлежит Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину, еще 25% акций - Андрею Гридину. "СДС-Уголь" в свою очередь входит в холдинговую компанию "Сибирский деловой союз", где Федяев является президентом.

По данным официального сайта ХК "СДС", Федяев является одним из основателей холдинга и с 2007 года его президентом. Он имеет звания "Почетный работник ТЭК", "Почетный гражданин Кемеровской области", также в 2017 году Федяеву присвоена высшая награда Кемеровской области - звание "Герой Кузбасса".