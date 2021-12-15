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В аэропорту Анадыря из-за непогоды на шесть часов задерживается вылет четырех самолетов

Чукотка оказалась в зоне влияния циклона

ТАСС, 15 декабря. Вылет четырех самолетов из аэропорта им. Ю.С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задерживается из-за пурги, следует из данных онлайн-табло.

С 9:00 (00:00 мск) задержали рейсы в Залив Креста, Кепервеем, Провидения, круговой рейс Беринговский - Хатырка - Мейныпильгыно. Вылеты состоятся после улучшения погодных условий.

Чукотка находится в зоне влияния циклона. В Анадыре пурга, скорость ветра - около 13 м/с.

Аэропорт им. Ю.С. Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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