Последнего обвиняемого в групповом убийстве в Забайкалье нашли спустя 18 лет

ЧИТА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре задержали 38-летнего жителя, который 18 лет скрывался из-за дела о групповом убийстве двух человек в Забайкальском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

"По версии следствия, 14 ноября 2002 года в жилом доме в городе Петровск-Забайкальском мужчина распивал спиртное в компании молодых людей. В ходе возникшей ссоры он и пятеро его знакомых начали избивать двоих мужчин сначала во дворе дома, а потом в самом доме. Смерть потерпевших наступила в результате причиненных им телесных повреждений, после чего их трупы были перемещены на городскую свалку, где сожжены. <…> Спустя 18 лет мужчина задержан сотрудниками полиции в Краснодаре, где он проживал с семьей по поддельным документам, полученным на другую фамилию, после чего доставлен в Читу и арестован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбудили по сообщению об исчезновении двух мужчин 3 февраля 2003 года, их тела нашли спустя 10 дней. Всех нападавших, кроме одного, в декабре 2003 года приговорили к лишению свободы сроком от восьми до 17 лет. Причастность к делу найденного в Краснодаре мужчины установили по опознаниям и генотипоскопической экспертизе. Сам мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.