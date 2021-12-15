Не менее 10 человек погибли после крушения судна в Малайзии

СИНГАПУР, 15 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 10 человек, предположительно нелегальных мигрантов, после крушения судна на юге Малайзии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель управления пожарной и спасательной службы штата Джохор.

"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", - приводит его слова издание The Star. Кроме того, по информации спасателей еще 29 человек после крушения судна пропали без вести.

Руководитель Агентства по обеспечению морской безопасности Хизам Закариа уточнил, что "очевидно, корабль, на борту которого находились нелегальные иммигранты, незаконно вошел в территориальные воды Малайзии".