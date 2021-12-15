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Оперативные мероприятия проходят в мэрии Канска по делу о мошенничестве

Результаты проведенных мероприятий не раскрываются

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся в администрации Канска Красноярского края по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудниками МО МВД России "Канский" проводятся оперативно-разыскные мероприятия в администрации города в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество")", - сообщили в ведомстве.

Других подробностей в полиции не сообщают. В интересах следствия результаты проведенных мероприятий не раскрываются.

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