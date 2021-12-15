В Калмыкии неизвестные похитили девушку и избили ее родственников

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция в Калмыкии ведет розыск 20-летней девушки, увезенной с применением насилия из дома родителей 11 декабря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД России по республике. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Калмыкии ТАСС уточнили, что по этому факту проводится проверка.

"11 декабря в дежурную часть МО МВД России "Приютненский" поступило телефонное сообщение о том, что в селе Приютное в одном из домовладений происходит драка. Установлено, что ночью в дом к местной жительнице вошли несколько мужчин и стали выводить на улицу 20-летнюю дочь хозяйки домовладения, при попытке оказать им сопротивление, матери и брату девушки были нанесены телесные повреждения. После чего злоумышленники вместе с девушкой уехали на двух машинах в неизвестном направлении", - говорится в сообщении МВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Приютненский" и аппарата республиканского МВД проводят оперативно-разыскные мероприятия, на поиск девушки и неизвестных ориентированы оперативные службы других регионов добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что вооруженные ножом и кастетом неизвестные около трех часов ночи ворвались в дом в селе Приютное, где проживала семья с 20-летней девушкой. Мужчины, раньше приезжавшие свататься из своего табора и получившие отказ, увезли невесту силой.