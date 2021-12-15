В Омске пресекли деятельность группы националистов, в которую входило более 80 человек

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Омской области пресекли деятельность националистического сообщества, в которое входило более 20 жителей Омска и около 60 человек из других регионов страны, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ. По факту создания экстремистского сообщества возбуждено уголовное дело.

"Органами ФСБ и МВД России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области на территории региона пресечена деятельность экстремистского сообщества. На основании переданных материалов СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности"), в отношении жителей города Омск", - говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что члены группировки заявляли идеи исключительности лиц "белой расы" и неполноценности лиц неславянского происхождения. Экстремистское сообщество имело четкую иерархическую систему с правилами поведения и конспирации с целью применения насилия к лицам другой национальности. "В состав группировки входили более 20 жителей города Омска и около 60 последователей, проживающих в разных регионах России, принимающих участие в совершении преступлений экстремистской направленности", - подчеркнули в пресс-службе.

Лидеры преступного сообщества создали в интернете закрытую группу, в которую вовлекали граждан, разделяющих их экстремистские взгляды. "В целях реализации преступного умысла фигурантами разработана и изготовлена символика, флаги сообщества, издан устав общества, сформулированы цели и задачи, основной из которых является выдворение лиц неславянской национальности за пределы Омской области и Российской Федерации", - пояснили в ФСБ.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ уточнили, что у организаторов и участников группировки изъяты различные предметы с изображением свастики, газовый пистолет, складные ножи, кастеты, бейсбольная бита, газовый перцовый баллончик, которые планировалось использовать в качестве оружия при нападении на граждан. Также был установлен факт нанесения побоев из националистических побуждений случайному прохожему.