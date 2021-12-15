Прокуратура проверит видео блогера Литвина с ездой на машине по ТЦ в Подмосковье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после публикации видео блогером Михаилом Литвиным, на котором он ездит на машине по торговому центру в Подмосковье.

"Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа", - сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и законности публикации видео.

В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube. У него насчитывается около 8,39 млн подписчиков на YouTube и 14,2 млн в Instagram. Видео с заездом на автомобиле по торговому центру посмотрели почти 3 млн человек.