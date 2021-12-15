На Сахалине осудили жителя, угрожавшего детям пневматическим пистолетом

ТАСС, 15 декабря. Суд приговорил жителя Сахалина к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за то, что он угрожал трем детям пневматическим пистолетом и заставлял их руками копать ямы. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Приговором Смирныховского районного суда 21-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам с применением предмета, используемого в качестве оружия"). <...> Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в июне в селе Онор подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у местных жителей направил на трех несовершеннолетних пневматический пистолет, выдавая его за огнестрельное оружие, и заставил их руками копать ямы. Он также заставил детей назвать свой возраст и покинуть указанное место, а в случае невыполнения его требований угрожал выстрелить в них.