{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший в Москву самолет сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажиру вызовут бригаду скорой помощи

ЕКАТРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U6272 по маршруту Екатеринбург - Москва у пассажира ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи", - сообщили в пресс-службе, отметив, что самолет только что приземлился.

Теги
Нижегородская областьСвердловская область
В кафе в Москве у безработного украли пакет с почти 5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по статье о краже
Читать полностью