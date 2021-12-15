Летевший в Москву самолет сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира

ЕКАТРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Во время выполнения рейса U6272 по маршруту Екатеринбург - Москва у пассажира ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи", - сообщили в пресс-службе, отметив, что самолет только что приземлился.