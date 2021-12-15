В Калмыкии по факту ДТП с семью погибшими возбудили уголовное дело

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Калмыкии после ДТП, в котором погибли семь человек и трое пострадали, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Калмыкия организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП на 272-м км дороги Астрахань - Ставрополь. Следственным отделением МО МВД России "Яшкульский" по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz в Калмыкии погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. На место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.