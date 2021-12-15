В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за ограбления банка с ущербом в 10 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ограбления банка в Екатеринбурге, ущерб от которого составил около 10 млн рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в среду.

Ранее Горелых сообщил ТАСС, что преступление произошло непосредственно перед закрытием банка. В служебных помещениях отсутствовали посетители.

"Следственным подразделением отдела полиции №7 городского УМВД, на чьей территории произошло дерзкое ограбление, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ - вооруженный разбой. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - сказал Горелых.

Как добавил Горелых, по уточненным данным, сумма ущерба составляет около 9 млн рублей, а также порядка $5 тыс. и более €2 тыс., в общей сумме около 10 млн рублей. Установлено, что во время ограбления никто из сотрудников банка не пострадал.

"Сыщики изъяли ряд вещдоков и сейчас работают над раскрытием резонансного преступления. Составляется субъективный портрет нападавшего, отрабатываются на причастность к разбойному нападению те, кто склонен к такого рода противоправной деятельности. Расследование продолжается, оно находится на контроле у руководства оперативных подразделений ГУ МВД по Свердловской области", - добавил Горелых.