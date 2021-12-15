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В Москве у продавца криптовалюты во время сделки отобрали сумку с $1 млн

По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с $1 млн. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с $1 млн, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия", - рассказал собеседник агентства.

По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет $1. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку.

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