В Москве у продавца криптовалюты во время сделки отобрали сумку с $1 млн

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с $1 млн. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с $1 млн, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия", - рассказал собеседник агентства.

По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет $1. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку.