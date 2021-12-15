Мужчину арестовали в Калуге за развратные действия в отношении восьмилетней девочки

КАЛУГА, 15 декабря. /ТАСС/. Калужские следователи возбудили уголовное дело против 48-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Мужчина арестован, сообщает в среду управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Калужской области проводится расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Судом по ходатайству следователя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК.

По данным следствия, когда восьмилетняя девочка возвращалась домой из школы, к ней подошел незнакомый мужчина. Удерживая ребенка, он совершил в отношении нее противоправные действия. Задержать мужчину удалось по горячим следам.

"О случившемся девочка рассказала своей маме, которая после произошедшего подъехала к ней на автомобиле и успела заметить злоумышленника, удалявшегося в другую сторону. Женщина подробно описала полицейским приметы нападавшего, указав в качестве отличительной особенности надетую длинную коричневую дубленку, а также возможное направление его дальнейшего следования. Задержанным оказался 48-летний местный житель", - сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.