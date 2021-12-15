Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103

ТАСС, 15 декабря. Число детей, госпитализированных после отравления в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", увеличилось до 103, сообщили ТАСС в среду в Минздраве Тувы.

"103 ребенка [в больнице]. Состояние с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Сообщалось, что всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса. Следователи полиции возбудили уголовное дело после массового отравления по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

По данным Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве.

Образовательное учреждение закрыто на карантин. Учебный процесс не остановлен, его выстраивают в дистанционном режиме.