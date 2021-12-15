Полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров ООО "Леноблбанк" Александр Попов задержан в Москве по подозрению в хищении более 200 млн рублей незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации в 2015 году. Параллельно в Санкт-Петербурге прошли обыски у нескольких бывших сотрудников банка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"[Попов] изобличен в том, что в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность (в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), организовал хищение денежных средств кредитной организации (с 28.01.2016 года находится под управлением конкурсного управляющего)", - рассказал источник.

С мая по октябрь 2015 года под предлогом получения кредитов Попов организовал подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов между ООО "Леноблбанк" и двумя коммерческими структурами, ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт", на общую сумму 201 млн рублей. Первая фирма получила четыре кредита на 64 млн рублей, вторая - два кредита на 137 млн рублей. В реальности, как считают в полиции, эти деньги были похищены.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации. Сообщается, что по эпизодам преступлений возбуждены как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у "Леноблбанка" 16 октября 2015 года. В сообщении Банка России отмечалось, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, а ее деятельность была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил капитал.

Позднее сообщалось, что объем выплат вкладчикам "Леноблбанка" составит около 4,9 млрд рублей, за возмещением могут обратиться 8,3 тыс. клиентов. В ноябре 2015 года ЦБ подал иск о банкротстве организации. По величине активов, согласно данным регулятора, "Леноблбанк" занимал на 1 октября 2015 года 301-е место в банковской системе РФ.