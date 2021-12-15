В Волгограде двое мужчин повредили братскую могилу в парке

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении двух местных жителей по факту повреждения братской могилы моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь". Мужчины вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры, сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"В утреннее время двое местных жителей, находясь в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, умышленно совершили повреждение памятника - братской могилы моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь", включенного в список объектов культурного наследия регионального значения. Подозреваемые вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 м", - сказала она, добавив, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

Сообщается, что местонахождение подозреваемых удалось установить в результате слаженной работы следователей территориального подразделения СК и оперативных сотрудников ГУ МВД. Сейчас мужчины задержаны, решается вопрос об их аресте.