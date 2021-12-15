Уголовное дело о ДТП в Сочи с водителем Mercedes, где ехала Собчак, передали в суд

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего водителя автомобиля Mercedes, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Краснодарского края в среду.

Что известно о смертельном ДТП под Сочи

"Прокуратура г. Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы дела будет рассматривать Адлерский районный суд Сочи. В ходе расследования установлено, что водитель Mercedes двигался по автодороге Адлер - Альпика Сервис и нарушил правила дорожного движения. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась, пострадали еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель.

Ранее сообщалось, что авария произошла вечером 9 октября. В автомобиле Mercedes в качестве пассажира ехала телеведущая Ксения Собчак, позже ее допрашивали по уголовному делу. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД.