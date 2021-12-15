Мосгорсуд отправил на пересмотр дело отравителя, действовавшего на Чистых Прудах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который осужден за серию отравлений граждан на Чистых Прудах в Москве, и отправил его дело на пересмотр в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Сабанова М. З. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказали в суде, добавив, что меру пресечения осужденному Сабанову в виде заключения под стражу решено оставить без изменения, он останется в СИЗО на срок до 15 марта 2022 года.