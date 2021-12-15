Крупную партию наркотиков весом более 1,5 кг изъяли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Алушты, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У него изъяли крупную партию весом более 1,5 кг, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность по незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере на территории полуострова. Установлено, что житель города Алушты, 2002 г. р., приобретал с целью сбыта психотропные и наркотические вещества и хранил в тайниках неподалеку от места жительства. Наркоделец был задержан УФСБ совместно с МВД по Республике Крым. У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков (амфетамин, мефедрон и метилэфедрон) общим весом более 1,5 кг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "следственным отделом УФСБ в отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере")". Санкция статьи предусматривает наказание от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения.