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Суд ФРГ приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве гражданина Грузии

Здание Высшего суда Берлина Gadalab/Shutterstock/Fotodom
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Здание Высшего суда Берлина
© Gadalab/Shutterstock/Fotodom

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщил в среду председательствующий судья, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

Дело рассматривается с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.

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