Суд ФРГ приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве гражданина Грузии

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщил в среду председательствующий судья, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

Дело рассматривается с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.