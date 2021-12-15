Тела двух человек обнаружили после тушения пожара в неэксплуатируемом здании в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тела двух человек найдены после ликвидации пожара, произошедшего в неэксплуатируемом здании школы в центре Москвы, сообщили ТАСС в городском главке МЧС РФ.

"Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными", - сказал собеседник агентства.

Устанавливается, отчего погибли эти люди: в результате пожара или от других причин.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в здании школы, расположенном по адресу: Таганская улица, дом 39, строение 1, произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. По данным из открытых источников, здание было построено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется.