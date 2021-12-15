Кабмин Германии пока не комментирует приговор россиянину по делу об убийстве в Берлине

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Кабмин Германии пока оставил без комментариев приговор россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"С момента оглашения приговора прошло немного времени, я видел вердикт, но не видел обоснования. Пока еще рано говорить о реакции федерального правительства", - сказал в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного. В то же время судья указал на то, что "нет сомнения, что Хангошвили нес ответственность за гибель людей" во время участия в действиях на стороне чеченских боевиков.