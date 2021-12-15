Уголовное дело возбудили в отношении саратовского полицейского за избиение человека

ТАСС, 15 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в избиении пассажира автомобиля в Саратовской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Балашову следственного управления СК РФ по Саратовской области в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, 25 октября в отдел полиции №2 в составе МО МВД РФ "Балашовский" Саратовской области поступило сообщение о том, что в рабочем поселке Самойловка автомобилем ВА-2107 управляет пьяный водитель. Для проверки информации в поселок направили экипаж ДПС. Обнаружив указанный автомобиль, сотрудники полиции стали преследовать его.

Когда автомобиль остановили, один из инспекторов подошел к переднему пассажирскому сидению, вывел наружу находившегося там 40-летнего пассажира и нанес ему удары в область головы, лица и груди. При этом пассажир никакого сопротивления не оказывал. С полученными травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где у него была диагностирована закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, а также несколько других повреждений, сообщили в СК.

Противоправные действия инспектора ДПС выявили сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. Следователи задержали подозреваемого и проводят с ним следственные действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - сообщили в ведомстве.