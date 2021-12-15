Суд в Москве оштрафовал "Мемориал" на 500 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду оштрафовал международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента на одном из своих материалов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным "Мемориал" по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, материалов без указания на то, что эти материалы произведены организацией, выполняющей функции иностранного агента) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей без конфискации предмета административного правонарушения", - сказали в суде.

Как сообщили ТАСС в самом "Мемориале", причиной административного протокола стало отсутствие маркировки иноагента при упоминании "Мемориала" в договоре оферты на сайте "ОВД-Инфо", который также был признан СМИ-иноагентом.

Генпрокуратура ранее подала в Верховный суд РФ иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.