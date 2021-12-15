Золотодобытчики нанесли ущерб рекам на севере Приамурья на сумму 50 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения рек на севере Амурской области золотодобывающим предприятием. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 50 млн рублей, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"На территории Тындинского и Зейского районов в долине рек Олонго, Иликан и ручья Николаевский акционерным обществом с использованием промывочных приборов, бульдозеров, экскаваторов и другой тяжелой техники ведется добыча рассыпного золота. Нанесенный ущерб окружающей природной среде по предварительным подсчетам превышает 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что содержание вредных веществ в пробах воды рек Олонго, Иликан и ручья Николаевский, взятых ниже по их течению, многократно превышает предельно допустимую концентрацию: на реках - в 14,29 и 39,22 раза соответственно, на ручье - в 657,76 раза, и оказывает негативное влияние на водные объекты и прилегающую территорию.