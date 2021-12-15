В Калининграде суд взыскал в пользу родственников погибшего в отделе полиции 2 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда принял решение о взыскании с Минфина РФ 2 млн рублей в качестве возмещения ущерба родственникам 36-летнего мужчины, погибшего от ожогов кипятком в отделе полиции в Калининграде в октябре 2019 года. Сумма возмещения по 500 тыс. рублей родителям, вдове и дочери погибшего, сообщил ТАСС в среду адвокат пострадавшей стороны Владислав Филатьев.

"Суд принял решение о взыскании в пользу потерпевших 2 млн рублей. По 500 тыс. рублей каждому из четырех родственников. Средства будут взысканы с Минфина РФ", - сказал собеседник агентства.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу с ожогами 95% поверхности тела. Утром 20 октября 2019 года он умер в больнице.

По данным следствия, дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали задержанного в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Судом установлено, что осужденные полицейские не приняли мер к освобождению задержанного, находящегося в закрытом помещении камеры с поврежденной трубой радиатора отопления. Он получил обширные ожоги, сопровождавшиеся тяжелым ожоговым шоком, что и явилось непосредственной причиной его смерти, отмечается в сообщении прокуратуры области.

В январе этого года Московский районный суд Калининграда приговорил двух бывших полицейских к двум годам и двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").