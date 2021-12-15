В Якутии изъяли свыше 9 тонн поддельного алкоголя

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 9 тонн поддельного алкоголя в Якутске, предварительная стоимость контрафактной продукции превышает 4,4 млн рублей. Об этом сообщается в среду на портале "МВД медиа".

"Во время оперативных мероприятий, проведенных при участии УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и управления Росгвардии региона, установлено, что 42-летний индивидуальный предприниматель хранит немаркированную спиртосодержащую продукцию с целью незаконной реализации", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

Уточняется, что в Якутске в складском помещении, арендованном на территории продовольственной базы, обнаружено и изъято более 9 тонн поддельной водки и коньяка различного наименования, а также около 4 тыс. пачек табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Также продукцию с признаками контрафакта обнаружили в четырех городских торговых точках подозреваемого, ее сняли с продажи.

"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"), - добавили в МВД.

Весь изъятый товар направлен на экспертизу. Предварительная стоимость нелегального спиртного превышает 4,4 млн рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.