На Урале увеличилось до семи число фигурантов в деле об отравлении метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Еще два фигуранта появились в деле об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, в результате которого погибли более 20 человек, общее их количество достигло семи. Шестерым фигурантам в Екатеринбурге продлен арест по апрель 2022 года, сообщили ТАСС в Ленинском районному суде Екатеринбурга.

Ранее сообщалось об аресте пяти фигурантов - Надира Мамедова, Армена Аветисяна, Анара Айвазова, Микайыла Назарова и Олега Романова. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

"[Помимо Аветисяна, Айвазова, Мамедова и Назарова] также Заур Джаббаров и Адалат Гурбанов. Всем шестерым был продлен арест по апрель", - сказал собеседник агентства.

Еще по одному фигуранту - Олегу Романову из поселка Белоярский - документы на продление ареста не поступали, пояснили ТАСС в Белоярском районном суде Свердловской области.

В ноябре от отравления метиловым спиртом, который был в суррогатным алкоголе, по последним официальным данным, погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц").