Экс-судья Хахалева покинула Россию. В ее отношении разрешили возбудить уголовные дела

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, в отношении которой хотят возбудить уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге, улетела в Ереван. Об этом стало известно в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу - в Ереван 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется", - говорится в материалах, оглашенных в ходе заседания коллегии. Глава СК РФ просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Хахалевой по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Как отметили на заседании, вручить документы для участия в заседании ВККС лично Хахалевой было невозможно: по адресам где она проживает, были осуществлены выезды, но двери никто не открыл.

ВККС, в свою очередь, разрешила возбудить дела о мошенничестве и подлоге в отношении экс-судьи. "Представление удовлетворить и дать согласие на возбуждение дел", - огласила решение коллегия.

По словам представителя СК, Хахалева похитила 1 млн 195 тысяч рублей. "Хахалева с 2016 по 2019 год отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них", - сказал представитель СК Михаил Спиваков.

По его словам, всего она незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. А внесение ложных сведений в табель, по его словам, содержит признаки подлога.

Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после того, как летом 2017 года в интернете распространилась информация о свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу, не найдя подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.