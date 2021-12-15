Виновника ДТП с автобусом в Ивановской области приговорили к 1,5 года ограничения свободы

ТАСС, 15 декабря. Водителя легкового автомобиля, по вине которого в январе 2020 года произошло столкновение с автобусом с детской баскетбольной командой в Ивановской области, приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. В результате ДТП два школьника получили тяжелые травмы. Об этом в среду сообщает прокуратура региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 1,5 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в январе 2020 года. Водитель Renault Megane, игнорируя дорожные и метеорологические условия, начал обгон, в результате которого столкнулся с микроавтобусом, в котором на спортивные соревнования по баскетболу ехали школьники. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся, два ребенка получили тяжелые травмы. Подсудимый полностью признал вину и частично компенсировал причиненный вред.