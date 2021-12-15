Полицейские Кубани задержали в Ставрополе подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Краснодарского края задержали в Ставрополе скрывавшегося с 2010 года от органов предварительного следствия подозреваемого по делу о мошенничестве с недвижимостью с ущербом в размере 34 млн рублей, он арестован. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

Ранее на Кубани в отношении 61-летнего учредителя строительной компании было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По предварительной версии следствия, обманным путем он заключал с людьми договоры займа денежных средств под залог земельных участков и якобы строящихся квартир в Белореченском районе. Фактически взятые на себя обязательства он не выполнял, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Потерпевшими по делу числятся 24 человека, ущерб составляет почти 34 млн рублей.

"При проведении следственных действий в ноябре 2010 года фигурант уголовного дела скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В результате проверки информации, полученной оперативным путем, белореченские оперативники задержали разыскиваемого в Ставрополе в домовладении его знакомых, где он скрывался последние девять лет, и доставили в Белореченск для проведения дальнейшего расследования", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фигуранту предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, на время предварительного следствия он арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.