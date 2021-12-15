Около 400 мигрантам запретили на 40 лет въезд в Россию за драки в Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 400 мигрантам за драки и другие нарушения в Москве запрещен въезд в Россию на 40 лет. Об этом сообщила журналистам начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева.

"Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов - драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут", - сказал она в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря.