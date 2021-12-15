Попавший в ДТП в Ялте водитель представился судьей, отказавшись от экспертизы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Водитель Volkswagen Tiguan врезался в припаркованный Porsche Cayenne в центре Ялты, отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения и пытался оказать сопротивление полицейским. Он представился судьей из Симферополя. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах Крыма.

"Вчера в центре Ялты на улице Рузвельта водитель Volkswagen Tiguan врезался в припаркованный автомобиль. Водитель Tiguan едва держался на ногах. Прибывшим сотрудникам ДПС он сообщил, что является действующим судьей Центрального районного суда Симферополя Юрием Гулевичем и его не имеют права задерживать. От освидетельствования он отказался, а в отношении сотрудников пытался применить силу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полицейские направили материалы в отношении водителя в прокуратуру Крыма.

Официальными комментариями правоохранительных и судебных органов Крыма ТАСС пока не располагает.