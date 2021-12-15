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Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Среди пострадавших трое детей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении пяти автомобилей на Киевском шоссе в столице, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Таксист в районе 31-го км Киевского шоссе не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с тремя легковушками и грузовиком.

"По предварительным данным, сам водитель такси получил серьезные травмы, также пострадали еще пять человек, включая трех детей, находившихся в одной из легковушек", - говорится в сообщении.

Движение на месте аварии затруднено, в центр машины едут только по одной полосе. В сторону области затруднений нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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