Глава холдинга "СДС-Уголь" Федяев не признал вину по делу об аварии на "Листвяжной"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров компании "СДС-уголь", собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев и генеральный директор компании Геннадий Алексеев не признали вину по делу об аварии на шахте, жертвами которой стал 51 человек. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Федяеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). Алексееву, а также техническому директору "СДС-Уголь" Антону Якутову, главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). "Указанные лица в ходе допроса вины не признали", - сообщила Петренко.

СК также просит арестовать главу "СДС-Уголь".

"В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Помимо Федяева и Алексеева, СК просит арестовать технического директора "СДС-Уголь" Антона Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова.