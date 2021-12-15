Суд заочно арестовал фигуранта дела "Сети" Алексея Полтавца по подозрению в убийствах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Алексея Полтавца по подозрению в убийстве двух лиц. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Полтавца А. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Полтавец подозревается по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Полтавец объявлен в розыск по инициативе МВД. В феврале 2020 года интернет-издание Meduza (признано в России СМИ-иноагентом) сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети". Материал был основан в том числе на словах Алексея Полтавца, общавшегося с участниками "Сети" и уехавшего затем за границу. По словам Полтавца, он вместе с осужденным фигурантом по делу "Сети" Максимом Иванкиным якобы убил Левченко и Дорофеева, их останки обнаружили впоследствии около деревни Лопухи Рязанской области. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве. В марте 2020 года они были объединены и переданы для расследования в центральный аппарат СК.

10 февраля 2020 года по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

20 октября 2020 года Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор. 27 апреля 2021 года Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы. Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину. В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории РФ.