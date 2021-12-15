Fox: автомобили с мигрантами из России обстреляли при попытке пересечения границы США

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США обстрелял автомобили с мигрантами из России при попытке пересечь мексикано-американскую границу. Как сообщил во вторник телеканал Fox News, серьезно пострадавших нет, но двое пассажиров получили небольшие ушибы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Два автомобиля на большой скорости попытались пересечь границу между Мексикой и США в районе города Сан-Исайдро (штат Калифорния). Стремясь остановить автомобили, сотрудник пункта досмотра открыл огонь. Пули попали в одну из машин. В остановившихся автомобилях оказались мигранты из России - 18 человек, включая детей. Необходимых документов у них не было.

Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в попытке перевезти через границу нелегальных иммигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента.