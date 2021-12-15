СК: техдиректор "СДС-Уголь" знал об опасной концентрации метана на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Антон Якутов - технический директор компании "СДС-уголь", основного собственника шахты "Листвяжная" - располагал сведениями о том, что концентрация метана в шахте "Листвяжная" достигает взрывоопасных значений, но не остановил ее работу.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Об этом сообщил представитель СК в Центральном районном суде Кемерова, где избирается мера пресечения обвиняемому, передает корреспондент ТАСС.

"Имея реальную возможность предотвратить аварию путем запрета работ по выемке угля, располагая сведениями о том, что в выработках сложилась опасная производственная ситуация, концентрация метана достигает взрывоопасных значений, действуя умышленно, не запретил производство горных работ", - сказал представитель СК.

Следствие просит арестовать Якутова до 25 января 2022 года. Избрание иной меры пресечения невозможно, полагает следствие.