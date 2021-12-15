В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон

ТАСС, 15 декабря. Десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции технического обслуживания (СТО) газового оборудования в Сургуте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Сургуте на СТО на улице 30 лет Победы, где обслуживается газовое оборудование, произошел взрыв газового баллона. Пострадали 10 человек", - сказал собеседник агентства. По его данным, пострадавшие в момент взрыва находились в двух боксах.

Власти подтвердили информацию о числе пострадавших. "На данный момент один из них в тяжелом состоянии", - сказали в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута. Ранее со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ сообщалось о шестерых пострадавших.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, людей под завалами нет. "На данный момент в основном у людей средняя степень тяжести <...>. Возгорания на момент прибытия сил не было", - сказали в пресс-службе.

"Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в Сургуте", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что инцидент произошел около 18:00 в помещении автомастерской, которая осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате происшествия произошло обрушение кровли.