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Тверской областной суд отменил решение о признании Шестуна склонным к побегу

По словам адвоката осужденного, суд также признал незаконными проверки в ночное время

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тверской областной суд удовлетворил апелляционную жалобу осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который оспорил решение дисциплинарной комиссии ИК-6 в Тверской области о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщила адвокат экс-чиновника Мила Сметанина.

"Суд мы только что выиграли, красную полосу у Шестуна сняли, и признали незаконными проверки в ночное время, так как мой доверитель имеет ряд хронических заболеваний, что может привести к самым плачевным последствиям. Те доказательства, которые предоставил в суде представитель УФСИН по Тверской области, опровергают его же доводы", - сказала адвокат.

В начале мая дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка, и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ.

Шестун требовал снять с его дела так называемую красную полосу - статус "склонный к побегу". 9 сентября, по словам его защиты, Бежецкий межрайонный суд Тверской области по иску Шестуна к ИК № 6 и УФСИН по Тверской области данный статус с него не снял.

Шестун приговорен к 15 годам колонии строгого режима, он признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Вину Шестун категорически отвергает.

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