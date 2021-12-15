СК: закупки средств безопасности для "Листвяжной" оформлялись задним числом после аварии

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Руководители шахты "Листвяжная" и компании "СДС-Уголь", основного собственника шахты "Листвяжная", после аварии задним числом формировали отчеты о закупках средств безопасности. Основной владелец компании Михаил Федяев знал, что на шахте допускались нарушения безопасности, сообщил представитель СК в Центральном районном суде Кемерова, где избирается мера пресечения обвиняемому.

"Имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором [компании "СДС-Уголь] Алексеевым и сотрудником "СДС-Уголь" Басыровым, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено, что на шахте "Листвяжная" допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам", - сказал представитель СК.