Второе за день землетрясение произошло на озере Байкал

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вечером в среду в акватории озера Байкал. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"4,7. Озеро Байкал. 96 км к юго-востоку от Иркутска", - указано на сайте. Согласно координатам, эпицентр находился в акватории Байкала в Республике Бурятия близко к границе с Иркутской областью. Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались в Иркутске.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 4,9, интенсивность в эпицентре - 6,7 балла. В Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 3-4 балла.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером в Кабанском районе Бурятии на юге Байкала, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС. "Сегодня <...> в 21:44 по местному времени (16:44 мск) произошло сейсмособытие на территории Кабанского района. Магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 22,5 км северо-восточнее населенного пункта Танхой в акватории озера Байкал", - сообщили в ведомстве. По данным МЧС, "ощущались толчки до 2 баллов в городе Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах". Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Это второе за день землетрясение, которое почувствовали жители Байкальского региона. Утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, толчки силой от 2 до 5 баллов ощущались в 47 населенных пунктах Иркутской области и Республики Бурятия. Эпицентр был в акватории Байкала на границе двух регионов.

По данным центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, землетрясение в Иркутской области имело магнитуду 5,7. На территории края зафиксированы толчки до 2 баллов в 12 муниципальных районах. Жертв и разрушений нет.

Байкальская рифтовая зона, к которой также относится озеро Хубсугул в Монголии, характеризуется высокой сейсмической активностью.