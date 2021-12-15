Ректор и сотрудник вуза в Смоленске подозреваются в хищении более 1,5 млн рублей

ТАСС, 15 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора одного из вузов Смоленска и директора структурного подразделения, которые подозреваются в хищении более 1,5 млн рублей из средств учебного заведения. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ России в отношении ректора и сотрудника смоленского университета возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств учебного заведения (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

О названии учебного заведения на данный момент не сообщается. По данным местных СМИ, речь идет о Смоленском государственном университете спорта.

По версии следствия, с июня 2020 года по июнь 2021-го ректор вуза совместно с директором структурного подразделения университета похитил более 1,5 млн рублей. Из них около 800 тыс. рублей были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. Также на счета этой фирмы перечислялись 600 тыс. рублей сверх ранее заключенного госконтракта. На эти деньги в дальнейшем было приобретено сантехническое оборудование для установки в доме ректора.

Еще 150 тыс. рублей, по данным следствия, были растрачены путем необоснованной выплаты премии работникам за выполненный монтаж систем водоподготовки в загородном доме ректора.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Следователи и следователи-криминалисты проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемых, допросы свидетелей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области.