Суд в Москве арестовал мужчину, напавшего с ножом на врача-стоматолога

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в среду арестовал Мурада Оганесяна, который напал на доктора стоматологической клиники на северо-востоке Москвы из-за некачественного лечения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), сроком до 13 февраля 2022 года включительно", - сказали в суде.

Инцидент произошел в стоматологической клинике в Ясном проезде. Напавшего задержал участковый полиции. По предварительным данным, мужчина был недоволен результатом лечения и нанес ножевое ранение стоматологу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, пострадавший врач госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.