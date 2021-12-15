В Череповце задержали противницу вакцинации, распылившую дихлофос в росгвардейцев

ВОЛОГДА, 15 декабря. /ТАСС/. Жительница Череповца, подозреваемая в применении насилия в отношении представителей власти, задержана. Женщина распылила в лицо двух сотрудников Росгвардии в здании областного парламента дихлофос, а позже применила силу в отношении полицейского, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"На протяжении расследования [уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителей власти"] подозреваемая оказывала активное противодействие, в назначенное время по вызовам не являлась, в связи с чем у следствия появились объективные основания полагать, что череповчанка скрывается. 14 декабря после проведенного обыска в квартире подозреваемой она была задержана в порядке ст. 91-92 УПК РФ для решения вопроса об изменения меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 46-летняя жительница Череповца днем 25 ноября в здании областного парламента в Вологде в числе группы лиц, прибывших с петицией против обязательной вакцинации от коронавируса и ограничительных мер, распылила из баллончика газ в лица двум росгвардейцам, они получили ожоги глаз первой степени. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). Следователи изъяли использованный баллончик с надписью "Дихлофос", а также записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев.

В ходе следствия был установлен еще один аналогичный случай насилия в отношении сотрудника полиции вечером этого же дня в Вологде. В связи с чем было возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, соединенное в одно производство с первым.