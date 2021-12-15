Суд продлил задержание подозреваемому в стрельбе у ночного клуба в Курской области

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд продлил на 72 часа задержание мужчины, подозреваемого в стрельбе у ночного клуба в Курской области, в результате которой пострадали пять охранников. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"[Задержание подозреваемого в стрельбе у ночного клуба] продлено на 72 часа", - сказали в пресс-службе.

По информации Курского районного суда, рассмотрение ходатайства следователя о заключении под стражу подозреваемого в стрельбе у ночного клуба отложено на 17 декабря, "поскольку органом предварительного расследования не представлены полные и конкретные сведения о личности задержанного".

Мужчина вместе с неизвестными лицами, действуя по предварительному сговору, ночью 12 декабря обстрелял из травматического пистолета пять охранников на входе в ночной клуб под Курском. По одной из версий, причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, произошедший несколько дней назад. Для задержания устроившего стрельбу проводили спецоперацию, подозреваемый самостоятельно явился в отдел полиции 13 декабря.